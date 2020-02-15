رصاصة طائشة تقتل فتاة وفي يدها فستان الخطوبة بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تسببت رصاصة طائشة في مقتل فتاة مصرية في مركز ديروط بمحافظة أسيوط بعد شرائها فستان خطوبتها وتوجهها إلى منزل أسرتها، ورغم أن المارة أسرعوا إلى إنقاذ الفتاة وهرولوا بها إلا المستشفى، إلا أنهم اكتشفوا أنها فارقت الحياة.



وذكرت تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية أن الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً، أصيبت بطلق ناري أسفل الترقوة اليسرى، وتبين أنه تصادف مرورها أثناء حدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين، وتسببت إحدى الطلقات في إصابة الفتاة لتسقط جثة هامدة وفي يدها فستان خطوبتها.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن، قامت بحملة أمنية مكبرة استهدفت طرفي المشاجرة، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 من أطراف المشاجرة، وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية عبارة عن 5 بندقية آلية، وفرد محلى الصنع، و62 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.



وتوصلت التحريات إلى قيام أحد المتهمين المضبوطين بإحداث إصابة الفتاة والتي أودت بحياتها، من سلاح ناري كان بحوزته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإصابتها بطريق الخطأ، كما اعترفوا جميعاً بالتشاجر فيما بينهم لخلاف على أولوية المرور باستخدام الأسلحة المضبوطة.