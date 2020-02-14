الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع «الناتو»

المصدر: بروكسل - وام

ترأس اللواء ركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» والشركاء، حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد أمس في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مؤكداً على أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية.

وأكد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم..على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في افغانستان.