بالصور.. طائرة روسية تهبط على ذيلها وترتطم بالمدرج

المصدر: موسكو - أ ف ب

ارتطمت طائرة روسية على متنها مئة شخص بالمدرج لدى هبوطها في شمال البلاد، بعدما واجهت مشكلات بعجلاتها، وفق ما أفادت شركة الطيران المشغلة ومسؤولون أكدوا عدم وقوع إصابات خطيرة.



وأفادت متحدثة باسم الفرع المحلي لوزارة الطوارئ، بأن "الطائرة هبطت على ذيلها"، وقالت إن الركاب وأفراد الطاقم غادروها باستخدام منزلقات الطوارئ.

وواجهت طائرة "بوينغ 737" التابعة لخطوط "يوتاير" الروسية تغيّرا مفاجئا في اتجاه الهواء أثناء هبوطها في مطار أوسينسك في منطقة كومي بشمال البلاد، بحسب ما أفادت شركة الطيران، وكانت الطائرة وصلت إلى المدرج عندما واجهت المشكلة.



وأفادت "يوتاير" أن نظام معدات الهبوط في المطار لم يكن يعمل لدى وصولها، بينما لم يكن المدرج مضاء.



وأظهرت صور انتشرت على الإنترنت الطائرة بلا عجلات على أرض المدرج الذي غطته الثلوج بينما سارع الركاب للنزول.



ولم يتعرّض أي من ركاب الطائرة البالغ عددهم 94 أو أفراد طاقمها الستة لإصابات بالغة، بحسب شركة الطيران. واحتاج راكب واحد فقط لعناية طبية.



وقالت الشركة: "مكنّت ردة فعل الطاقم السريعة والتي كانت غاية في المهنية الطائرة من البقاء على مسار الهبوط حتى توقفها بالكامل".



وأشادت الشركة بطاقمها "ذي الخبرة" مشيرة إلى أن لدى الطيار الأساسي على متنها 6900 ساعة من الطيران.