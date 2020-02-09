وفاة أم وأطفالها الـ 6 في حريق بمنزلهم.. والشرطة الأميركية ترجّح إضرام النار عمداً

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن أماً وأطفالها الستة توفوا إثر اندلاع حريق بأحد المنازل في ولاية ميسيسبي الأميركية الجنوبية.



وأضافت محطة تلفزيون "دبليو جي تي في" المحلية نقلاً عن متحدث باسم إدارة المدينة أن الحريق الذي وقع في بلدة كلينتون لم ينجُ منه إلا رب الأسرة.



وقالت صحيفة "كلاريون ليدجر" المحلية، إن الأم تبلغ من العمر 33 عاماً، بينما تراوح أعمار أطفالها بين عام واحد و15 عاماً.



ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم السلطات أن التحقيقات لاتزال جارية لكشف سبب الحريق، إلا أن هناك أدلة أولية تشير إلى إضرام النار عمداً في المنزل.