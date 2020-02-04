شعبية ترامب تسجل أعلى مستوى منذ توليه الرئاسة الأميركية

المصدر: واشنطن - د ب أ

حظي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأعلى نسبة قبول له بين المواطنين الأميركيين منذ توليه الرئاسة قبل ثلاث سنوات.

وحصل ترامب في استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الأميركية خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير الماضي على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 بالمئة فيما أعرب 50 بالمئة عن رفضهم له، فيما لم يعلن 1 بالمئة عن رأيهم.



يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كانت خلال الفترة من 17 إلى أبريل 2019، حيث حصل على 46 بالمئة، فيما كانت أقل نسبة قبول له في يناير من نفس العام، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ اليوم.

وأجرت مؤسسة غالوب الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت، بهامش خطأ موجب أو سالب يبلغ 3 بالمئة.