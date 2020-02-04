وفاة الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي

المصدر: نيروبي - أ. ف. ب

توفي الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد لـ24 عاما بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002، صباح الثلاثاء عن 95 عاما، كما أعلن الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وعائلة أراب موي.

وقال كينياتا في إعلان رئاسي مكتوب«أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش أراب موي، ثاني رئيس لكينيا».

وكان دانيال أراب موي مدرسا وتولى الرئاسة خلفا لأبي الاستقلال جومو كينياتا عند وفاته في 1978.

وقال كينياتا إن موي«كان أحد قادة النضال من أجل استقلال كينيا ومن أشد المدافعين عن الوحدة الإفريقية«، موضحا أنه»بصفته هذه يجعل إرث الراحل موي بلا شك الرجل من أعظم القادة الأفارقة».

وأمر الرئيس الكيني بـ«حداد وطني» في البلاد حتى تشييع موي في جنازة دولة سيحدد موعدها في وقت لاحق. وحتى ذلك الحين سيتم تنكيس الأعلام على كل المباني العامة احتراما لذكراه.

وأوضح أن الرئيس السابق توفي في الساعات الأولى من صباح الرابع من فبراير 2020 في مستشفى نيروبي بحضور عائلته.