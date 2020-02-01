التبرئة أو الإدانة.. الخطوات التالية في محاكمة ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

من المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار مساءلته هذا الأسبوع إذ سيجرى التصويت النهائي يوم الأربعاء.

ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على ثقة كبيرة في تبرئة الرئيس. فيما يلي الخطوات المقبلة:

* لن تعقد أي جلسات في مجلس الشيوخ يومي السبت والأحد.

* الاثنين الثالث من فبراير:

سيتم استئناف المحاكمة في مجلس الشيوخ في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) برئاسة القاضي جون روبرتس رئيس المحكمة العليا في البلاد.

ستشهد الجلسة أربع ساعات من المرافعات الختامية من مديري المساءلة من مجلس النواب من جانب ومحامي البيت الأبيض من جانب آخر.

سترفع جلسة المحاكمة بعد ذلك ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس.

* الثلاثاء الرابع من فبراير:

كلمات أعضاء مجلس الشيوخ تتواصل. ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش).

* الأربعاء الخامس من فبراير:

يتم استئناف المحاكمة ومن المتوقع أن يجرى التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت غرينتش).