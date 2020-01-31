مصر تترقب ظهور المولود حامل رقم 100 مليون

المصدر: القاهرة - رويترز

يتجه عدد السكان في مصر لتخطي عتبة المئة مليون نسمة في فبراير ، إذ من المتوقع أن تعلن الساعة السكانية الرقمية على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وسط القاهرة عن المولود الذي سيحمل رقم 100 مليون.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ألكسندر بوديروزا إن المولود الجديد المنتظر سينضم إلى شعب كل ستة من عشرة أشخاص فيه دون سن 29 عاما.

وتكافح كثير من الدول العربية والأفريقية زيادات سكانية. لكن بوديروزا قال إن الضغوط في مصر حادة لأن 97 بالمئة من شعبها يعيشون على مساحة ثمانية في المئة فقط من أراضيها يكتظ بهم وادي ودلتا نهر النيل.

وأضاف أن خلق مساحات جديدة للإسكان والمدارس والمستشفيات أولوية في ظل نمو سكان مصر بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام. وفي المناطق المأهولة، يوجد 1400 شخص في الكيلومتر المربع.

* نمو لخلق وظائف:

والوظائف هي المشكلة الأكبر. ويقول البنك الدولي إن القوة العاملة ستبلغ ثمانين مليونا في غضون عشر سنوات.

لكن رئيسة الأبحاث في شركة فاروس للاستثمارات المالية بالقاهرة رضوى السويفي، قالت إنه لخلق عدد كاف من الوظائف، يجب أن يكون النمو الاقتصادي السنوي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني على الأقل.

وعلى أساس نمو سكاني بنسبة 2.5 بالمئة، سيتطلب هذا نموا 7.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات الحكومة التي تصل إلى 5.9 بالمئة للسنة المالية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتضرر اقتصاد مصر من نقص في المياه بفعل تغير المناخ وسد على رافد رئيسي للنيل يجري بناؤه عند المنبع في إثيوبيا. وستتعرض البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمواصلات العامة، لضغط أيضا نتيجة النمو السكاني.

وقال نبيل رواش الذي يبلغ من العمر ستين عاما ويعيش في منطقة أرض اللواء في الجيزة «كانت كل هذه المنطقة قبل ثلاثين عاما أرضا زراعية».

وأضاف بينما كان يقف في شارع يعج بالناس والسيارات «لكن مع الازدحام والنمو السكاني، بدأ الناس القدوم إلى هنا والبناء».

* مدن جديدة:

ويقول مسؤولون إنهم تمكنوا من خفض معدلات الخصوبة بفضل حملة «2 كفاية» للتغلب على تقاليد لدى الأسر في المناطق الريفية لكثرة الأنجاب.

واستهدفت الحملة أكثر من 1.1 مليون أسرة فقيرة لديها ثلاثة أطفال على الأكثر. وتدرب وزارة التضامن الاجتماعي متطوعين يعملون على تشجيع الناس على خفض معدلات الإنجاب.

وقالت ديزيريه لبيب مديرة مشروع «2 كفاية» بالوزارة «خلال 2019، أجرينا مليونين و680 ألف زيارة منزلية... خلال هذه الزيارات، طلبت 407 آلاف امرأة إحالتهن إلى عيادات تنظيم الأسرة».

وأشارت إلى دراسة أجرتها الأمم المتحدة خلصت إلى أن معدل الخصوبة تراجع إلى 3.1 في 2018 من 3.5 في 2014.

وقال عبد الحميد شرف الدين، وهو مسؤول كبير بجهاز الإحصاء «إذا طبقنا المزيد من الانضباط حتى يكون لدى الأسر عدد أقل من الأطفال، يمكننا بلوغ معدلات خصوبة عند 2.1 بحلول 2032».

وأضاف أن ذلك لا يزال يعني أن السكان سيزيدون إلى 153 مليونا بحلول 2052، لكن إذا كان معدل الخصوبة 3.4، فسيبلغ الرقم 191 مليونا.

في كلتا الحالتين، تحتاج الحكومة إلى أن تفعل شيئا بشأن الاكتظاظ السكاني في القاهرة التي يعيش بها واحد من كل خمسة مصريين تقريبا. وتخطط الحكومة لبدء نقل الوزارات بحلول يونيو إلى عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة.