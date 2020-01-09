بالصور.. بوتين يشهد إطلاق صواريخ «كينغال» و«كاليبر» في القرم

المصدر: موسكو - وكالات

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس اختبارات إطلاق صواريخ «كاليبر» و«كينغال» الأسرع من الصوت، ويعرف أيضا باسم بالصاروخ «الخنجر»، على ما نقلت «رويترز» عن وكالات أنباء روسية.

وتابع بوتين إطلاق هذه الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحرص على إظهار دفاعها عن شبه جزيرة القرم، وهي عبارة عن شبه جزيرة في البحر الأسود متصلة جغرافيا بالبر الرئيسي الأوكراني، وذلك منذ ضمها عام 2014. وكان ضم روسيا للمنطقة قوبل باحتجاجات دولية واسعة النطاق.

وجاءت الاختبارات الصاروخية خلال مناورات بحرية روسية في البحر الأسود.

وبحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء، فقد تابع الرئيس الروسي سير التدريب من متن طراد «المارشال أوستينوف» حامل الصواريخ، وهو الذي أصدر، بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، أمرا باختتام التدريب بعد تنفيذ مهامه بنجاح.

ونشر وسائل إعلام روسية صورة لبوتن وهو يعتلي الطراد الصاروخي الروسي «مارشال أوستينوف» أثناء التدريبات التي تمت في البحر الأسود.

كما نشرها حسب «سكاي نيوز» الصحافي الروسي المتخصص في شؤون الكرملين، ديمتري سميرنوف، على حسابه الموثق بموقع «تويتر».

وأشارت وكالة «تاس» إلى أن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي أجريا تدريبا مشتركا في البحر الأسود، تضمن إطلاق صواريخ، بما فيها صواريخ «كاليبر» المجنحة و«كينغال» فرط الصوتية. وذكرت «تاس» أن التدريب جرى بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة.