تفاصيل جديدة في واقعة قتيل "مترو غمرة".. والشرطة تضبط الجاني

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات واقعة مقتل الشاب مينا رضا، الذي صدمه أحد القطارات في محطة مترو غمرة أثناء محاولة لص سرقة حقيبته.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تبلغ لقسم شرطة ثانٍ مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المُعينة بمحطة مترو أنفاق غمرة، باصطدام قطار بأحد المواطنين (موظف بإحدى الشركات السياحية - 23 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة)، أثناء توقفه بنهاية رصيف المحطة استعداداً لاستقلال القطار.



وأضافت الوزارة أن أحد الأشخاص شرع في سرقة الحقيبة الخاصة به، وأثناء قيامهما بالشد والجذب حال دخول قطار "المرج – حلوان" إلى رصيف المحطة، اصطدم الضحية بالقطار وتوفي، بينما هرب المتهم بعد ذلك، وبسؤال أحد المواطنين "شاهد رؤية" أيد ما سبق.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتوصلت جهود الفريق إلى أن مرتكب الواقعة عامل سبق اتهامه في قضيتى "سرقات، نشل"، له محل إقامة بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وآخر بدائرة قسم المرج بالقاهرة.

وأوضح البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر أثناء توجهه لاستقلال أحد القطارات المتجهة إلى محافظة المنيا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ضُبط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.