القضاء السعودي يحكم بإعدام يمني هاجم عرضا مسرحياً في الرياض

المصدر: الرياض - أ ف ب

أصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثّلين أسبان خلال عرض مسرحي في الرياض الشهر الماضي وأصابهم بجروح.

كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض بالهواء الطلق.

وقالت قناة «الاخبارية» السعودية «المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض».

وتابعت «المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر».

وأظهر تسجيل مصور المهاجم، الذي ذكرت السلطات أنه يبلغ من العمر 33 عاما، وهو يعتلي خشبة المسرح ويهاجم الممثلين بسكين قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتوقيفه.

وأوردت قناة «الإخبارية» هذا الشهر أن المهاجم اليمني تلقّى أوامره من قيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن.

وقاد التحقيق السلطات إلى الشخص الآخر الذي لم يتّضح ما إذا كان موقوفا.