بالصور.. اصطدام 63 مركبة في حادث مروري بأميركا

المصدر: واشنطن - د ب أ

تسبب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيسي في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأميركية، في حادث تصادم هائل شمل 63 مركبة على الأقل، مما أدى إلى إصابة نحو 36 شخصاً.



وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات لكن حالة العديد من المصابين خطيرة، وتم نقل حوالي 35 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة.



واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها، واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود أعلى أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.



وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث، واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات بعد وقوع الحادث.



وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.



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