تعطل حركة القطارات في فرنسا بسبب الإضراب

المصدر: باريس - د ب أ

تعطلت حركة القطارات على الخطوط المحلية وخطوط المسافات الطويلة في فرنسا، اليوم السبت، وذلك بسبب تواصل إضراب نقابات العمال ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون المقترحة لإصلاح نظام التقاعد.



وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس إن سي إف) بأن حركة القطارات فائقة السرعة (تي جي في) شهدت تسيير قطار واحد من بين أربعة قطارات.



وأوضحت الشركة بأن حركة القطارات في تسعة خطوط لمترو الأنفاق في باريس لا تزال مغلقة، بينما لا تزال حركة القطارات في شبكة السكك الحديدية الاقليمية السريعة تعمل بشكل محدود من وقت الظهيرة حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1100 و 1700 بتوقيت غرينتش).



وكان تعطل حركة القطارات أقل حدة مما كانت عليه في بعض الأيام السابقة من الإضرابات، والتي شهدت إغلاق جميع محطات المترو وتسيير قطار واحد فقط من بين كل 10 قطارات.



وقد أثرت الإضرابات كذلك على شبكة خطوط الحافلات في العاصمة الفرنسية، حيث تعمل الشبكة بطاقة 60 في المئة، بينما تعمل حركة قطارات الترام بشكل طبيعي وفق جدولها المعتاد.



وقد أشارت عدة نقابات إلى أنها ستواصل الإضراب خلال عطلة أعياد الميلاد - وهي فترة مزدحمة لشبكات النقل التي تنقل مواطنين فرنسيين لزيارة العائلات والأصدقاء.



وفي هذا السياق، قال رئيس قسم السكك الحديدية بنقابة "سي جي تي"، لوران بران، إنه لن يكون هناك توقف عن الإضراب خلال موسم الأعياد، لكن رئيس شبكة السكك الحديدية الإقليمية السريعة ،جان بيير فاراندو، دعا عمال السكك الحديدية إلى "الاستراحة" خلال عطلة أعياد الميلاد.



وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية أنها ستنشر جدولا زمنيا مطلع هذا الأسبوع لخدمات القطارات، إذا استمرت الإضرابات خلال أعياد الكريسماس.



ويشارك أفراد من مجموعة من المهن في الإضراب، احتجاجا على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات منذ أكثر من أسبوع.