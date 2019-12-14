بالصور.. السيسي يقود "دراجة" فجراً في شرم الشيخ

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، صوراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يقوم بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب ما ذكره المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد تفقد السيسي صباح اليوم فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، وصرح المتحدث بأن السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة وفروعها، والتي بدأت أعمالها في يوليو 2017، ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020.

وتفقد السيسي مجمل منشآت جامعة الملك سلمان بفرعها بشرم الشيخ على مساحة حوالي 35 فدان، وتضم 4 كليات، وهي (الألسـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم) إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.

وأوضح المتحدث أن جامعة الملك سلمان الدولية موزعة على 3 فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي 10 كليات، ومن المقرر إضافة 5 كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.