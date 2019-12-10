رفض العودة إلى طليقته فضربته وأحرقت سيارته !

المصدر: القاهرة - متابعات

أشعلت امرأة النار في سيارة زوجها السابق بإحدى المحافظات المصرية، بسبب رفضه إعادتها إلى عصمته مرة أخرى، بعد الانفصال عنها منذ قرابة 3 أشهر.



وبحسب الصحف المصرية، فإن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة، بنشوب حريق في سيارة بمنطقة "كفر الجبل"، وتبين أن طليقة صاحب السيارة اعتدت عليه بالسب والضرب، ثم أشعلت النار في السيارة.



ووفق صحيفة "الوطن"، فإن مالك السيارة (تاجر) اتهم زوجته السابقة التي طلقها منذ 3 أشهر بأنها كانت معه واعتدت عليه بـ"السب والضرب" ثم انصرفت، وفوجئ بعدها بإحراق السيارة.



وقامت أجهزة الأمن المصرية بضبط المتهمة، وبمواجهتهما اعترفت في محضر الشرطة بارتكابها الواقعة للانتقام من طليقها بسبب عدم ردها إلى عصمته مرة أخرى.