إفتتاح أول مطعم ” كنتاكي” في السودان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

افتتح القائم بالأعمال الأميركي في السودان، بريان شوكان، مساء أمس، بضاحية الرياض الراقية شرق العاصمة الخرطوم أول مطعم يتبع لسلسلة كنتاكي العالمية والمنتشرة على نطاق واسع من دول العالم.

وقد بدأت سلسلة مطاعم كنتاكي "كي أف سي" الترتيب لإنشاء فروع لها في العاصمة السودانية الخرطوم إبان تشكيل الحكومة الإنتقالية، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكومةالرئيس المعزول عمر البشير.

وحسب موقع "باج نيوز" عبر السفير شوكان عن تفاؤله بقدوم الاستثمارات الأميركية إلى السودان مؤكدا على أن الفرصة باتت مواتية لدخول استثمارات أميركية الى السودان.

وتتراوح أسعار وجبات الكنتاكي بالخرطوم بين ( 450 – 1200) جنيها للوجبة الواحدة، ما يعادل (15 – 22) دولارا.

وكان المتحدث باسم شركة يام براندز الأميركية التي تمتلك سلسلة مطاعم كنتاكي قد صرح مؤخرا لصحيفة سودان تريبيون أن الشركة تنوي افتتاح ثلاثة فروع لها في السودان.