بالفيديو.. تعرف على سعر ومواصفات أول سيارة طائرة بالعالم

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

بعد أن كانت مجرد خيال، ويقتصر وجودها على أفلام الخيال العلمي في السينما، ظهرت أول سيارة في العالم قادرة على "الطيران والقيادة" لأول مرة في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث تحتوي Pioneer Personal Air Landing Vehicle أو PAL-V على مراوح قابلة للسحب حتى يتمكن المستخدمون من الطيران أو القيادة، ويمكن قيادتها لمدة تصل إلى 750 ميلًا.

وسيارة "فلاي آند درايف" قيد الإنتاج بالفعل وتباع بمبلغ 599000 دولار مع 70 طلب مسبق حتى الآن، ومن المقرر إصدار نسخة أرخص قليلًا بعد ذلك، وهي Pal-V Liberty Sport، بسعر 335 ألف دولار. ومن المتوقع أن يتم تسليم أول سيارة من هذا الطراز في عام 2021.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فالسيارة، هولندية الصنع المصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم، مجهزة بمراوح علوية وخلفية، وتطير على ارتفاع يصل إلى 12500 قدم.

وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة في الهواء، و100 ميل في الساعة على الأرض.

وتتسع السيارة الطائرة لشخصين، وتتحول من سيارة ذات ثلاث عجلات إلى أوتوجايرو في غضون 10 دقائق فقط، حيث تصل إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 8 ثوان، فيما سيحتاج مالكها إلى رخصة قيادة ورخصة طيران.

ويتم العمل حالياً على انتاج إصدارات مختلفة من هذا السيارة الطائرة في دول عدة، وهي الصين والولايات المتحدة والتشيك وسلوفاكيا واليابان.