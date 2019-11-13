بالصور.. جرم سماوي على شكل رجل الثلج

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن جرماً سماوياً على شكل رجل الثلج في حزام «كوبير» الذي يحتوي على العديد من الأجسام المتجمدة الصغيرة والجليد والصخور، أُطلق عليه رسمياً اسم «أروكوث»، وهو مصطلح أميركي، للسكان الأصليين، يعني «السماء».



وقالت «ناسا» إن الاسم، بلغة (بووهاتن/الجونكوان)، وهي إحدى اللغات التي يتحدث بها سكان فيرجينيا، هو «إشارة مناسبة» لأبعد عملية تحليق، تجريها على الإطلاق مركبة فضائية، مضيفة أن «شيوخ القبائل، الذين يتحدثون بلغة (بووهاتن) وممثلين منحوا موافقتهم على استخدام الاسم».



وأصدر علماء كانوا يقودون مهمة مسبار «نيو هورايزونز» لوكالة ناسا، في يناير الماضي، صوراً للجرم السماوي، الذي كان يُعرف بشكل غير رسمي باسم «آلتيما ثول»، تظهر التحام جرمين معاً.



وصور الجرم السماوي «أروكوث»، الذي يقع على بعد نحو 6.5 مليارات كيلومتر من الأرض، كانت أول الصور التي يرسلها المسبار، وعمره نحو 13 عاماً، خلال عملية التحليق التاريخية.



وكان قد تم العثور على الجرم السماوي «أروكوث» في عام 2014 من قبل أحد فرق المسبار باستخدام تلسكوب الفضاء «هابل».