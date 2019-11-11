روبرت دي نيرو: ترامب رئيس أحمق لا يصلح إلا للعمل في العقارات

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

شن النجم الأميركى الشهير، روبرت دي نيرو، هجوماً لاذعاً على الرئيس الأميركى دونالد ترامب، قائلاً: "لا أعرف بالضبط ما الذي يجعل الناس يؤيدون ترامب. هو يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار".

وقال دي نيرو، في تصريحات للبرنامج الصباحي لقناة "MSNBC " الأميركية ونقلتها مجلة "نيوزويك": "ترامب ليس مناسباً حتى ليكون فرداً جيداً من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه في أي موضوع. ترامب حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلاً".

وتابع الممثل الأميركي قوله: "ترامب لا يصلح أن يكون رجل عصابات جيداً. إنه لا يستطيع حتى أن يفي بكلامه عن أي شيء. أعتقد أنه في عالم العصابات الحقيقي، لن يدوم طويلاً. إنه يدوم طويلاً في عالمه العقاري الصغير، حيث هو رئيسه. الرئيس ورث كل هذه الأموال وهو أحمق. في العالم الواقعي، لن يدوم طويلاً. هذا هو شعوري".

وأضاف دي نيرو قائلاً: "في حال لم يجرِ المضي قدما في تحقيق العزل، فإننا سنكون قد تركناه من دون عقاب. لقد ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك، لابد من محاسبته"، مشدداً على ضرورة إخضاع الرئيس الأميركي للمحاسبة من خلال تحقيق العزل الذي أطلقته الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها دي نيرو كلمة "العصابات" في إشارة إلى الرئيس ترامب. ففي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" الشهر الماضي، قال دي نيرو، البالغ من العمر 76 عاماً، إنه لا يمكنه "الانتظار لرؤيته (ترامب) في السجن".

وتابع حينها "لدينا رئيس عصابات يعتقد أنه يستطيع فعل أي شيء يريده".

ورد ترامب على الممثل عبر "تويتر"، وكتب في ذلك الوقت: "تلقى روبرت دي نيرو ، وهو فرد ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، عدداً كبيراً من الطلقات من قبل الملاكمين الحقيقيين في الأفلام". "شاهدته الليلة الماضية وأعتقد حقاً أنه قد يكون "مخموراً".