ترامب ساخرا: أود خوض الانتخابات أمام مايكل بلومبرغ «الصغير»

المصدر: واشنطن - د ب أ

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الملياردير مايكل بلومبرغ الذي يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى «السحر» الكافي لتحقيق الفوز.

وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض: «أعرف مايكل. لقد أصبح مجرد نكرة. ليس هناك أحد أفضل مواجهته على مايكل الصغير».

يذكر أن بلومبرغ ظل جمهوريا لفترة طويلة، لكنه ترشح من قبل كمستقل. وهو ينتمي حاليا إلى الحزب الديمقراطي.

وذكر أنه يعتقد أن حملة بلومبرغ الانتخابية ستؤذي جو بايدن على الأرجح، المرشح الديمقراطي البارز، الذي ينوى خوض الانتخابات معتدلا.

وتقدر ثروة بلومبرج الصافية بـ 52 مليار دولار، في حين تقارب ثروة ترامب ثلاثة مليارات دولار.