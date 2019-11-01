«ارتحنا منك».. قالها حاكم ولاية نيويورك لترامب والسبب نقل إقامته لفلوريدا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينقل مقر إقامته الدائمة من نيويورك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا قائلا إنه «عومل بشكل سيء جدا» في مدينته الأم.

وكتب الرئيس على تويتر «سنجعل عائلتي وأنا بالم بيتش، فلوريدا، مقر إقامتنا الدائمة».

وتابع «أعتز بنيويورك وبأهالي نيويورك، وسأبقى كذلك دائما، لكن مع الأسف رغم أنني أدفع ملايين الدولارات بشكل ضرائب للمدينة والولاية وضرائب محلية كل عام، عوملت بشكل سيء جدا من جانب المسؤولين السياسيين للمدينة والولاية» مضيفا «قلة عوملوا بشكل أسوأ».

ووفق تقرير نشرته نيويورك تايمز فإن ترامب -- وهو نيويوركي -- وزوجته ميلانيا، قدما تصاريح إقامة شخصية في سبتمبر غيرا فيها المقر الأساسي من مانهاتن إلى بالم بيتش.

وترامب من مواليد نيويورك، إذ نشأ في حي كوينز وانتقل لاحقا إلى مانهاتن. وبـ«ترامب تاور» مقر إقامته وكذلك شركته العقارية.

وأضافت نيويورك تايمز إن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا الكشف عن أسباب قرار ترامب، لكنها نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن ذلك يعود بشكل رئيسي لأسباب ضريبية.

وإضافة إلى البيت الأبيض، سيكون المقر الرئيس لعائلة ترامب في منتجع مارالاغو، حيث أمضى الرئيس 99 يوما منذ توليه الرئاسة، مقارنة بـ 20 يوما في مقره الرئيسي السابق في برج «ترامب تاور» بنيويورك، وفق نيويورك تايمز.

ويملك ترامب منتجع مار الاغو في بالم بيتش منذ 1985.

وغرّد الرئيس «أكره اضطراري لاتخاذ هذا القرار لكنه في النهاية سيكون الأفضل لجميع الأشخاص المعنيين».

وأضاف أن نيويورك «ستكون لها دائما مكانة خاصة في قلبي».

لكن نيويورك لم تبادل الرئيس الحب دائما، إذ أصبحت التظاهرات أمام برج ترامب أمرا مألوفا فيما دخل سيد البيت الأبيض مرات عدة في سجالات مع مسؤولي المدينة والولاية.

وفي آخر تلك المواقف مطلع شهر أكتوبر رفض قاض فيدرالي في منطقة جنوب نيويورك مسعى للرئيس لعدم الكشف عن عائداته الضريبية الخاصة والتجارية المتراكمة على مدى سنوات.

وثمة خلاف بين ترامب الجمهوري ورئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.

ويبدو أن مسؤولي نيويورك يوافقون أن ترامب اتخذ القرار الصائب، حيث كتب حاكم الولاية أندرو كومو على «تويتر» «ارتحنا منك». وقال كومو في تغريدة «إلى حيث ألقت... لتنعمي به يا فلوريدا».

وعمد دي بلاسيو إلى «تويتر» أيضا فقال «فلترحل سريعا غير مأسوف عليك». وأضاف «بأي حال لم يكن دونالد ترامب يدفع ضرائب هنا». وتابع «إنه لك بالكامل يا فلوريدا».