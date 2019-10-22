كارتر في المستشفى لمعالجة كسر في الحوض

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أُدخل الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إلى المستشفى بعد تعرّضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله، بحسب ما أعلنت منظّمته الثلاثاء.

وطمأن مركز كارتر الذي وصف الكسر بأنه «طفيف» إلى أن الرئيس السابق «معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله» في ولاية جورجيا.

وكارتر أكبر رئيس أميركي معمّر ويبلغ 95 عاما، وكان قد تعرّض في 6 أكتوبر لجرح في الرأس بعد سقوطه في منزله استدعى 14 غرزة.

لكن الرئيس الديموقراطي السابق الذي تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981 شارك في اليوم التالي في حفل موسيقي لنشطاء في الشان الإنساني، وبدا وجهه متورّما وفوق حاجبه ضمادة كبيرة.