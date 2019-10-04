«السياحة السعودية»: إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر عند السكن بالفنادق

المصدر: الرياض - د ب أ

أقر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي أحمد الخطيب، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي.

إلا ن الهيئة اشترطت تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به «الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات» وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

ونقلت صحيفة «عكاظ أونلاين» اليوم الجمعة عن الخطيب تأكيده «في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها».

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك «السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح».

وفتحت الحكومة السعودية السبت الماضي طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.