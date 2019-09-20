اجتماع «بيضاوي» بين ترامب وزوكربيرغ.. و«فيس بوك» تكشف السر

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «فيس بوك» أن رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عقد «اجتماعا جيدا وبناء» مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم «فيس بوك» دانيل روبرتس، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن زوكربيرغ «التقى مع صناع سياسة خلال اجتماع في واشنطن للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل».

وأضاف: «لقد عقد أيضا اجتماعا جيدا وبناء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض».

وقال ترامب في تغريدة عبر «تويتر»: «عقدت اجتماعا جيدا مع مارك زوكربيرغ (الرئيس التنفيذي) لفيس بوك في المكتب البيضاوي»، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، التقى زوكربيرج مع عدد من الجمهوريين من بينهم جوش هاولي وجون كورنين، عضوي مجلس الشيوخ.

ودافع زوكربيرغ، يوم الخميس، عن ممارسات شركته لعدد من أشد منتقديه في واشنطن بسبب مخاوفهم من عدم اتخاذ إجراءات قوية بما فيه الكفاية لمنع تلاعب الناخبين بموقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020.

وواجهت الشركة انتقادات بسبب سماحها لصفحات مثيرة للجدل مدعومة من روسيا بنشر إعلانات بهدف التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.