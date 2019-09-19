ترامب يحب «البقشيش»... والدولارات تتدلى من جيبه الخلفية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

الصورة مفاجئة.... أوراق من فئة العشرين دولارا تتدلى من الجيب الخلفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يصعد سلم طائرته.

وردا على سؤال خلال دردشة مع صحافيين مساء الأربعاء في طائرة «أير فورس وان» الرئاسية حول صورة الدولارات وهي تتدلى من جيبه، عرض ترامب ببساطة بعض ما يقوم به خلال السفر.

قال «أنا لا أحمل محفظة لأنني توقفت عن استعمال بطاقات الاعتماد منذ زمن طويل».

وأضاف «أفضل أن يكون معي على الدوام بعض المال نقدا، أحب تقديم البقشيش في الفنادق».

وختم «قد يكون من الأفضل ألا يقوم رئيس بذلك، لكنني أحب ترك بقشيش...».