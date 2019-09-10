السودان: وفاة 3 حالات بالكوليرا

المصدر: الخرطوم -رويترز

قالت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك ما لا يقل عن أربع حالات إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق كما أعلنت وفاة ثلاثة أشخاص بالإسهال الحاد.

وأضافت الوزارة أنها علمت بإصابة 37 شخصا بالإسهال الحاد في الفترة من 28 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر وإن ثلاثة منهم توفوا. ولم يتضح على الفور متى حدثت الوفاة أو ما إذا كانوا أصيبوا بالكوليرا.

ويمكن أن تسبب الكوليرا حالة إسهال حاد. واكتشفت حالات الإصابة الأربع المؤكدة بالكوليرا عندما قام معمل تابع لوزارة الصحة بتحليل ست عينات.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن الكوليرا في السودان وحجم انتشار المرض غير معروف. لكن مطار القاهرة الدولي بدأ عام 2017 في فحص الركاب القادمين من السودان بعد تردد أنباء عن بؤرة تفش للمرض هناك.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان إن فرقاً من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الازرق لتحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات مكافحة الكوليرا.