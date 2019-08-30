إعصار «دوريان» يلغي رحلة ترامب إلى بولندا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا في نهاية الأسبوع بسبب الإعصار دوريان الذي يتجه نحو سواحل فلوريدا واشتدت قوته إلى عاصفة من الفئة الثانية.

وقال ترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى وارسو لاحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، انه سيركّز بدلا من ذلك على الاستعدادات لوصول الإعصار.

وأضاف ترامب للمراسلين في البيت الأبيض الخميس «أولويتنا القصوى هي سلامة الناس المتواجدين على مسار الإعصار وأمنهم».

وأضاف ترامب أن نائبه مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلا منه، وأن رحلته الخاصة لبولندا سيحدد لها موعد لاحق في المستقبل القريب.

وقد اتصل بنظيره البولندي اندريه دودا للاعتذار منه عن إلغاء الزيارة قائلا إن العاصفة ستكون «كارثية» كما قال مدير مكتب الرئيس البولندي بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البولندية.

وبلغت سرعة الرياح المرافقة للعاصفة دوريان 165 كلم في الساعة ما يجعلها عاصفة من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات كما أعلن المركز الوطني للأعاصير في احدث نشرة له.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بان من الضروري الاستعداد للإعصار.

وقال الحاكم «كل سكان فلوريدا يجب أن يراقبوا مسار الإعصار دوريان وان يتخذوا الاستعدادات اللازمة».

من جهته طلب ترامب الذي يملك عقارات بينها منتجع مارالاغو في فلوريدا، الولاية المهمة له سياسيا من أجل حملة إعادة انتخابه في 2020، من سكان فلوريدا أن يكونوا مستعدين.

وكتب على تويتر «كونوا مستعدين، سيكون إعصارا قويا جدا، يحتمل أن يكون الأقوى!».

وأعلن خفر السواحل الأميركي أن السفن التجارية يجب أن تضع خططا لمغادرة موانىء جنوب فلوريدا.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن «مخاطر هبوب رياح مدمرة على طول ساحل فلوريدا الشرقي وشبه الجزيرة في نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل لا تزال ترتفع».