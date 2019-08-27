بالصور... قبلات «قمة السبع» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: بياريتس (فرنسا) - متابعات الإمارات اليوم

أثارت جلسة تصوير تقليدية في ختام قمة مجموعة السبع الكبرى التي انعقدت في منتجع بياريتس الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت من بعض رواد المواقع بأنها حدث تزايدت فيه التوترات العاطفية بدلا من السياسية.

وأشعلت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب «49 عاما» مواقع التواصل الاجتماعى بصورتها التي ظهرت فيها تحيى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو«47 عاما» فى ختام القمة.

ومثلما حققت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل حول العالم، فقد اهتمت الصحف الغربية بإبراز صورة ميلانيا وهي تقبل ترودو بـ«سعادة وحرارة» بينما يمسك زوجها دونالد ترامب بيدها اليسرى.

وقالت صحيفة «الغارديان»البريطانية فى تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إن الصورة حققت انتشارا واسعا على الإنترنت، حيث مزح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.

وكانت مجموعة من الصور التي التقاطها مصور تابع لوكالة الصور الصحافية الأوروبية مع ظهور قادة العالم وزوجاتهم مساء الأحد لالتقاط صورة عائلية قبل انتهاء القمة، قد أظهرت ميلانيا مبتسمة أثناء تحيتها لترودو. وأشارت «الغارديان» إلى أن الدفء الواضح للمشهد استحوذ على خيال الكثيرين.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول:«ميلانيا مستعدة بالمخاطرة بكل شىء».

أما شبكة روسيا اليوم الروسية فقد نشرت الصورة أيضا على حسابها على«تويتر»، وقالت «ينبغى على الجميع أن يجد شخصا ينظر إليه بالطريقة التى تنظر بها ميلانيا إلى جاستن».

في هذه الأثناء، شوهد زوج ميلانيا، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، البالغ من العمر 73 عاما، وهو يقبل سيدتين من زوجات القادة المشتركين في القمة.

وبدت زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون غير مبالية وهي تقبل ترامب على خده وفي نفس الوقت تمسك بيد زوجها.

ولفت تقبيل ترامب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، البالغة من العمر 65 عاما انتباه رواد مواقع التواصل.

ولاحظ المستخدمون أن ترامب أغلق عينيه أثناء تقبيلها بينما بقيت عينا ميركل مفتوحة.

ولوحظ أنه لم يكن هناك تبادل قبلات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما وترامب.