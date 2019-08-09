«هارموني os» نظام تشغيل جديد لـ«هواوي» ينافس «أندرويد»

المصدر: دونغوان - الإمارات اليوم

قدم عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» المهدد بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأميركية، الجمعة نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفه النقالة لمنافسة نظام التشغيل «أندرويد» الذي تطوره شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية «غوغل».

والنظام الذي أطلق عليه اسم «هارموني os» قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين).

وقال «نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم» في حين وضعت هواوي على القائمة السوداء الأميركية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية.

وتسعى هواوي منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها.

وأدرجت مجموعة هواوي الرائدة في شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) على قائمة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السوداء للاشتباه بتسهيل عمليات تجسس للاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه بشدة.

ونددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا «هواوي» وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ«التعسف في استخدام السلطة».

وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 أغسطس.

وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأميركية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري.

وأعلنت هواوي أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأميركية العليا.