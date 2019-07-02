بالفيديو.. "تحدي غطاء الزجاجة" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الإمارت اليوم

بعد "تحدي الثلج"، و"كيكي" وغيرها، ظهر، مؤخراً، تحدي جديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، وهو المعروف باسم "تحدي غطاء الزجاجة"، فبدلًا من فتح غطاء الزجاجات باستخدام اليدين كالمعتاد، تحاول فتحها عن طريق القوة والتركيز، حيث يمكن توجيه ركلة بقوة إلى غطاء الزجاجة لفتحها، وفقًا لموقع "cbs news" الأميركي.

ولم تمنع صعوبة التحدي، العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار من المشاركة فيه بخاصة المشاهير، حيث نشر مؤخرًا، النجم العالمي جيسون ستاثام، خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطعًا مصورًا ظهر خلاله وهو يفتح زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

لم يكن "ستاثام" هو أول المشاهير المشاركين بالتحدي، حيث سبقه أيضًا بالمشاركة، نجم الملاكمة، سينسي سيث، والمغني جون ماير، والمصمم العالمي إيرولسون هيو، حيث نجحوا جميعهم في التحدي.

جون ماير

كما قبل المطرب العالمي جون ماير دعوة نجم الملاكمة، سينسي سيث والمصمم العالمي إيرولسون هيو، واللذين تحداه على فتح الزجاج، وبالفعل قبل التحدي.

كما شاركت الممثلة الصينية ولاعبة الفنون القتالية جانيس هونغ، هي الأخرى في التحدي.



