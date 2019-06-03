لندن تستقبل الرئيس الأميركي بـ «ترامب الرضيع»

المصدر: واشنطن - د ب أ

يعتزم محتجون فى العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين إطلاق بالون ضخم على شكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كطفل رضيع، احتجاجا على زيارته للمملكة المتحدة.

وبدأت السلطات البريطانية في إغلاق بعض الطرق بوسط لندن، مع تكثيف تواجد الشرطة، استعدادا لاستقبال الرئيس الأميركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وكان الرئيس الأميركي ذكر في مقابلة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة إن بوريس جونسون سيكون خيارا «ممتازا» ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك قبل أيام من توجه ترامب إلى لندن في زيارة رسمية.

وأضاف: «أنا أحبه...لطالما أحببته. لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية».

وقال الرئيس الأميركي أيضا إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الجاري بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده.

وقال «لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاصا (مرشحين) آخرين طلبوا مني تأييدهم».

وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني غيرمي كوربين تصريحات ترامب، وقال في بيان «محاولة الرئيس ترامب تحديد من سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا تعتبر تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطية دولتنا».

وكان الرئيس الأميركي قد انتقد ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات».