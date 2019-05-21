إفلاس سلسلة مطاعم الطاهي الشهير جيمي أوليفر

المصدر: لندن - د ب أ

انهارت سلسلة المطاعم الإيطالية التي أسسها الطاهي الشهير البريطاني جيمي أوليفر، وجرى تعيين مسؤولين معنيين بإجراءات الإفلاس لإدارة المطاعم اليوم الثلاثاء.

وكتب أوليفر تغريدة قال فيها «أشعر بالآسي الشديد لأن مطاعمنا التي نحبها كثيرا في بريطانيا سوف تخضع لإدارة مسؤولي الإفلاس».

وأضاف«أشعر بالصدمة إزاء هذه النتيجة، وأريد أن أشكر كل الأشخاص الذين بذلوا جهدا بإخلاص في هذا العمل على مدار أعوام».

وجاء في بيان عن مجموعة جيمي أوليفر إن مجلس إدارة مطاعم جيمي إيطاليان ليمتد قام بتعيين مستشارين بشركة كيه بي ام جيه لإدارة 23 منفذا يحمل العلامة التجارية في بريطانيا.

وأضاف البيان أن «جيمي أوليفر هولدينجز، التي تدير جيمي أوليفر ليمتد و جيمي أوليفر لايسنج ليمتد بالإضافة إلى أعمال سلسلة المطاعم الدولية جيمي إيطاليان انترناشونال ليمتد، سوف تستمر في العمل كالمعتاد».

وقال أوليفر إنه يريد أن «يشكر جميع الزبائن الذين دعمونا منذ تدشين جيمي إيطاليان عام 2008».