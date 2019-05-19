الطفل الفرعون «توت» تميمة «أمم إفريقيا» بمصر.. وأغنية بـ3 لغات

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في مصر الشهر القادم، اليوم الأحد، رسميا عن تميمة البطولة وذلك بعد أصاب القلق عشاق البطولة لتأخر إطلاقها.

وأعلن مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم محمد فضل، أن التميمة جسدت كل معاني الإنسان المصري وحبه للكره وحضارته الفرعونية.

وقال أن التميمة «توت» ترمز للطفل المصري بلباس الرأس الفرعوني وزي المنتخب المصري وهو يلعب بكرة البطولة.

وكشف فضل، أن عمل التميمة «توت» استغرق شهورا عديدة من الجهد والتفكير خاصة مع ضيق الوقت بجانب وجود تجهيزات أخري.

وقال فضل في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن ضيق الوقت كان تحديا كبيرا أمام مصر في كل ملفات استضافة البطولة، والتميمة لم تكن استثناء في ذلك.

وأضاف «حين بدأنا العمل كان أمامنا عددا كبيرا من الملفات ووقتا قصيرا للإنجاز. عملنا بالتوازي بين ملف تطوير الملاعب وتجهيز ملاعب التدريب والفنادق واختيار المتطوعين وحفل سحب القرعة بكل تفاصيله وملفات التسويق والرعاية وتذاكر المباريات وبثها والخطط الأمنية لحضورها وكل ما يخص بطولة هي الأضخم في تاريخ القارة لمشاركة 24 منتخبا بها».

وأوضح «بكل تأكيد.. التميمة كانت واحدة من الملفات الهامة لأنها وجه البطولة، هي من تصميم شركة مصرية لم تتقاض أي أموال مقابل هذا العمل الهام وذلك رغبة في تقديم وجه جميل لمصر».

وتابع «عملت تلك الشركة على إنتاج تميمة في وقت قياسي وبشكل احترافي يستحق الشكر والثناء من اللجنة المنظمة».

وأضاف «بعدها تحركنا إلى إنجلترا لإنتاج التميمة في الشركة التي صممت تميمة كأس العالم 2018 وبطولة أمم أوروبا المقبلة (يورو 2020)».

أشار فضل «إنتاج التميمة على أفضل شكل كان أولوية للجنة المنظمة حتى تساعد في تقديم صورة رائعة، مبهجة واحتفالية لمصر في البطولة».

وتابع «توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل».

وقال «اخترنا أن يكون بطلا صاحب سن صغيرة ليمثل الأجيال الجديدة ومستقبلها».

وأضاف «نعمل على تقديم الأغنية الرسمية للبطولة مع شركة (سينرغي) بثلاث لغات وهم العربية والإنجليزية والفرنسية».

وأوضح «الآن العمل يسير على تنفيذ باقي ملفات البطولة، مازال أمامنا الكثير من العمل والقليل من الوقت لكن كلنا ثقة في قدرتنا على النجاح».

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا ستقام بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا تم توزيعهم في الدور الأول إلى ست مجموعات.

يشار إلى أن منتخب مصر (الفراعنة) هو هو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، كما أنه المنتخب الأكثر مشاركة في البطولة بثلاث وعشرين مشاركة.