شهادة ميلاد الوافد الملكي الجديد في بريطانيا تكشف الغموض

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت وكالة برس أسوسيشن أن ميغان دوقة ساسكس زوجة الأمير البريطاني هاري وضعت مولودها الأول الذي انضم للعائلة الملكية هذا الشهر بمستشفى خاص في لندن وفقا للبيانات الواردة في شهادة ميلاده.

وكتبت الممثلة الأميركية السابقة في خانة الاسم «صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس رايتشل ميغان» وفي خانة الوظيفة «أميرة المملكة المتحدة».

وتنهي شهادة الميلاد غموضا اكتنف مكان ولادة الطفل بعد تكهنات عن أن ميغان، التي تزوجت حفيد الملكة إليزابيث قبل عام، كانت تعتزم ولادة طفلها في مقر إقامة الزوجين في قلعة وندسور.

وبثت وسائل إعلام تقارير عن أن الزوجين توجها لمستشفى بورتلاند في لندن في اللحظة الأخيرة لأن موعد ولادة الطفل تأخر ولكن حتى الآن لم يكشف الزوجان عن أي تفاصيل بشأن الولادة ولا مكانها.

وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في السادس من مايو.