مسيرة أفيال لتحية الملك الجديد في تايلاند

المصدر: بانكوك - رويترز

طُليت عشرة أفيال باللون الأبيض وسارت في موكب بشارع قريب من القصر الكبير في بانكوك اليوم لتحية الملك ماها فاجيرالونكورن بعد يوم من انتهاء الاحتفالات بمراسم تتويجه.

وسارت الأفيال وحراسها، وهم من أيوتايا العاصمة القديمة لتايلاند، لمسافة قصيرة قبل أن يجثوا على ركبهم أمام صورة للملك.

وقال العديد من المشاهدين إنهم سعداء بمشاهدة الحدث.

وللأفيال أهمية خاصة في تاريخ تايلاند وثقافتها.

ولم تشارك الأفيال في الاحتفالات الرسمية بالتتويج.

وبدأت الاحتفالات الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام يوم السبت الماضي بعد فترة حداد طويلة على وفاة والد الملك في أكتوبر 2016 بعد 70 عاما قضاها في الحكم.

وقال مالك لأحد الأفيال إنه سعيد بقدرة الأفيال على الحفاظ على هدوئها وسط صخب الزحام في المدينة وارتفاع درجة الحرارة.