بالصور.. رمضان في السودان..أكبر إفطار جماعي بميدان الاعتصام

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

لبى الآلاف من السودانيين دعوة قوى إعلان قوى الحرية والتغيير من أجل الإفطار الجماعي في أول أيام شهر رمضان المبارك بميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وشهدت ساحة الاعتصام أكبر إفطار في تاريخ السودان من حيث عدد الحضور من الصائمين في أول أيام الشهر الفضيل بالساحة قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكانت لجان الاعتصام التي تنتشر في الساحة، قد أكملت استقبال الشهر الفضيل بتركيب زينة رمضان ونصب عدد كبير من الخيم الرمضانية التي امتلأت عن آخرها بجموع الصائمين الذين يتواجدون في باحة الاعتصام منذ نحو شهر مطالبين بالدولة المدنية.

وقبيل دخول الشهر الكريم، أعدت الخيام وجهزت في حين تم ترتيب مسائل الطعام والشراب التي يشرف عليها المعتصمون أنفسهم من الشباب و«الكنداكات»، بعناية فائقة وعمل جماعي تشاركي.

ونجحت لجان الاعتصام في توفير الاحتياجات كافة، حيث تحول المشهد إلى حراك دائب في الليل ومتنفس للقاء الناس، ورسم صورة مختلفة للشهر الفضيل في السودان، عن الأعوام الماضية، في أول رمضان بعد سقوط النظام.

وبدأ المعتصمون في إعداد البرامج الدينية والدعوية والإرشادية والترفيهية بعد إفطار رمضان الذي جاء هذا الموسم مختلفاً عن كل الأعوام السابقة من حيث عدد الحشود الكبيرة التي تتواجد بميدان الاعتصام.

وأدى الآلاف صلاة العشاء والتراويح أمسية اليوم في مشهد أوجد ردود أفعال إيجابية لدى الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،ونقلته كاميرا تلفزيون السودان القومي وفضائية النيل الأزرق.