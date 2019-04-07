وفاة تلميذ سقط في بالوعة مدرسة بـ«الغربية» في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

لقى تلميذ بالصف الأول الابتدائي، بمدرسة بنوفر بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه داخل بالوعة صرف صحي، خلف أحد مباني المدرسة، أثناء حصه التربيه الرياضية، حيث توجه الطفل خلف المبنى، وأثناء تواجده أمام البالوعة اختل توازنه، وسقط فيها.



تم انتشال جثة الطفل من البالوعة، بعد فشل محاولات إنقاذه.

وأكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم أن التلميذ يدعى محمد البهنسي، وكانت الحصة الأولى تربية رياضية، مشيرًا إن التلميذ ترك زملائه في الحصة الرياضية وذهب برفقة أثنين من التلاميذ وذهبوا للهو خلف احدي المباني فسقط داخل بالوعة الصرف الصحي.

وفور وقوع الحادثة شكل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشناوى عايد، لجنة عاجلة من الشؤون القانونية بالمديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية، للتحقيق في الواقعة، ومعاقبة المقصرين، بداية من مدير المدرسة والمشرفين ومدرس التربية الرياضية، لإهمالهم في العمل، وتم إخطار النيابة العامة.

من جهته قرر محافظ الغربية اللواء هشام السعيد إحالة كل من مدير المدرسة ومدرسة التربية الفنية ومشرف المدرسة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة سقوط طالب في بلاعة صرف داخل المدرسة وإيقافهم عن العمل لحين إنتهاء النيابة من التحقيقات.

ووجه محافظ الغربية تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ألاف جنيه لأسرة التلميذ.