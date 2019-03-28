الأمير تشارلز يُحضر عصير قصب السكر خلال زيارته لكوبا

المصدر: هافانا - رويترز

ربما أبدت دوقة كورنوال تحفظات مبدئية على المطبخ الكوبي لكن زوجها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا كان مبهورا لدرجة أنه طلب بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليأخذها معه وذلك بعد مأدبة للمأكولات الكوبية خلال زيارة الزوجين الملكيين التاريخية لكوبا الشيوعية.

وقام ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا بعصر أعواد من قصب السكر لتحضير العصير وأعدا مشروب الموخيتو (وهو مزيج من النعناع والليمون ونكهات أخرى) أمس في أحد المطاعم الخاصة التي ازدهرت أعمالها في هافانا منذ بدأت كوبا تفتح اقتصادها أمام المشاريع الحرة.

وزيارتهما لكوبا هي جزء من جولة في منطقة الكاريبي لمستعمرات بريطانية سابقة وحالية وتمت بطلب من الحكومة البريطانية. وتسلط الزيارة الضوء على الدفء الذي سرى في العلاقات بين البلدين حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعزل حكومة هافانا.

وقالت ساهيلي روميرو (44 عاما) صاحبة مطعم بالادار ريتا «أخذ الأمير بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليتناولها على متن الطائرة وأعطيته الوصفة لأنه قال إنها واحدة من أكثر الأشياء التي استمتع بها في كوبا».

ومطعم بالادار ريتا من بين مطاعم عدة أعدت مائدة الطعام للأمير وزوجته في آخر يوم من زيارتهما لكوبا التي استغرقت ثلاثة أيام في استعراض لأطباق من المطبخ الكوبي الذي يمزج بين النكهات الأوروبية والأفريقية والكاريبية.

وقالت ليز كويستا بيرازا زوجة الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل والتي تعمل في وكالة باراديسو الحكومية للسياحة «أعد الأمير عصير قصب السكر بنفسه وهذا أمر له دلالته... نشعر بالفخر».

وكانت كاميلا تصدرت عناوين الصحف قبيل الزيارة حينما نقل عنها إنها غير متأكدة إذا ما كان الطعام الكوبي سينال إعجابها مما دفع السفارة البريطانية إلى تنظيم الحدث.