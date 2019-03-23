ساعي بريد يلقي بأوراق امتحانات طلاب قانون بألمانيا في القمامة

المصدر: ميونخ - د ب أ

قام ساعي بريد بإلقاء أوراق امتحانات تخص 40 طالبا يدرسون القانون في مدينة ميونخ جنوب ألمانيا في القمامة.

وقالت وزارة العدل بولاية بافاريا أمس في مدينة ميونخ إن هذه الأوراق جزء من أول امتحان رسمي (امتحان الدولة) يجريه هؤلاء الطلاب.

وقالت الوزارة إن ساعي البريد كان ينقل هذه الأوراق إلى مصحح في مدينة نورنبيرغ يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، إلا أنه لأسباب لم تعرف حتى الآن ألقى بها في أحد صناديق نفايات الأوراق القديمة بالقرب من منزل المصحح.

وأضافت الوزارة أن صندوق النفايات تم إفراغه في ذات اليوم.

وبحثت هيئة امتحانات الدراسات القضائية بالولاية بالتعاون مع شركة التخلص من النفايات عن هذه الامتحانات إلا أنها لم تعثر عليها، ما دفعها إلى رفع دعوى جنائية.

ونشر عدد من وسائل الإعلام تقارير عن هذا الأمر.

وبالنسبة للطلاب المعنيين بهذا الحادث هناك إمكانيتان، بحسب الهيئة: إما أن يكتبوا إجابات على أسئلة جديدة أو يقرروا عدم إعادة الامتحان، وفي هذه الحالة سيتم تقدير نتيجة الجزء التحريري من امتحان الدولة من خلال الأجزاء الخمسة الأخرى التي يتكون منها الامتحان.

وتفحص هيئة امتحانات الدراسات القضائية حاليا الإجراءات التي من شأنها تحاشي مثل هذه الوقائع في المستقبل.