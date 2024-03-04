المستشار الألماني يعارض تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال جلسة حوارية في مركز تعليم مهني في مدينة زيندلفينجن بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، قال شولتس اليوم الاثنين: "أعتقد أنه سيكون من الجيد إذا ما قدمت المحاكم البريطانية الحماية اللازمة له، لأنه سيتعرض للملاحقة في الولايات المتحدة بسبب إفشائه أسرارا للدولة الأميركية".

وأضاف شولتس أنه يعتقد بتزايد فرص توفير المحاكم البريطانية الحماية لأسانج "لأن ممثلي الولايات المتحدة لم يتمكنوا في آخر جلسة محاكمة من تقديم ضمان للقضاة البريطانيين بأن تكون العقوبة المحتملة (على أسانج) في النطاق المقبول من وجهة نظر بريطانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتسليم الاسترالي أسانج لها لمحاكمته على أراضيها بتهم تتعلق بالتجسس الأمر الذي قد يعرضه لأحكام بالسجن تصل مدتها إلى 175 عاما.

وتتهم واشنطن أسانج بسرقة مواد سرية حول العمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان بالتعاون مع محللة استخبارات الجيش الأميركي تشيلسي مانينج، ونشرها، مما عرض حياة المخبرين الأميركيين للخطر. في المقابل، يعتبر أسانج نفسه ملاحقا قانونيا بسبب نشاطه الصحافي، ويقاوم قانونيا في بريطانيا محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة