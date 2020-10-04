ترامب يغرد بفيديو جديد ويقول إن حالته الصحية لم تكن جيدة لكنها تحسنت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نشره مساء السبت عبر "تويتر"، أن حالته الصحية لم تكن جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنها تحسنت فيما بعد "بشكل كبير".

وأوضح أن جميع الطاقم الطبي في المستشفى "يعمل ما بوسعه لأعود سريعا إلى البيت الأبيض"، مضيفا قوله "يجب أن أعود سريعا حتى نتمكن من إبقاء أميركا عظيمة دائما".

وتابع الرئيس الأميركي، "أتوق لاستكمال حملتي الانتخابية بالطريقة الرائعة التي بدأناها بها".

وأكد ترامب ان الملايين في العالم أصيبوا بفيروس كورونا، وقال "أنا لا أحاربه من أجل الأميركيين فقط، بل من أجل العالم أجمع".

وبشأن العلاج الذي يتلقاه ضد كوفيد-19 قال ترامب " ما يشبه المعجزات يحصل لي مع تلقي ا لعلاج، وسنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة".

وأعرب ترامب عن تقديره لكل الذين وقفوا إلى جانبه أثناء مرضه، وقال "لن أنسى أبدا الذين آزروني في مرضي وتمنوا الشفاء العاجل لي"، مشيرا إلى أن "حالة السيدة الأولى ميلانيا جيدة".

وكان شون كونلي، طبيب البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق، السبت، أن الوضع الصحي للرئيس "جيد جدا"، بعد نحو 24 ساعة من إدخاله المستشفى على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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