في الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس 1945، كانت توشيكو ساساكي تستدير لتكلم زميلتها في المكتب المجاور حين أضاء انفجار القنبلة الذرية سماء هيروشيما. بهذه الالتفاتة يبدأ جون هيرسي كتابه هيروشيما، متتبعاً حياة ستة ناجين. وما يبقى في ذهني من تلك الصفحة هو الجملة التي كانت الموظفة على وشك أن تقولها. كان ذلك صباح عمل عادياً، وكان في المدينة أناس فتحوا نوافذهم وتهيؤوا للخروج، قبل أن يصبح الوصول إلى مستشفى، أو العثور على أحد من أهلهم، شاغلهم الوحيد.

وفي أكتوبر 1962، رفعت واشنطن درجة تأهب قواتها في مواجهة موسكو، بسبب الصواريخ السوفييتية في كوبا. ظل باب التفاوض مفتوحاً، وانتهت الأزمة بتسوية. وفي حرب السادس من أكتوبر 1973 رفعت واشنطن درجة التأهب مجدداً، وسط توتر مع موسكو، بعدما تعثر إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

لهذا ينبغي أن نسمي العدوان عدواناً، أياً كانت العاصمة التي تأمر به أو تمده بالسلاح، فحين تقصف قوة مدينة، أو تمنح حليفاً السلاح والغطاء السياسي ليواصل قصفها، فعليها أن تتحمل مسؤولية ما تفعله بالأحياء الذين يسكنونها. عند انقطاع الكهرباء في مستشفى، هناك جراح يحاول إتمام عملية، وممرضة تبحث عن مصدر أكسجين لمريض. ومع تفجير نووي واحد، قد تتعطل المستشفيات في اللحظة التي يتدفق فيها الجرحى إلى أبوابها، وقد يحمل الناجون آثار الإشعاع سنوات طويلة. وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وصون اتفاقات الحد من التسلح، والضغط لوقف الاعتداءات على المدنيين، مسؤوليات تُختبر فيما القصف جارٍ والقرار لايزال قابلاً للتغيير.

في ذاكرة للنسيان يستعيد محمود درويش صباح السادس من أغسطس 1982. تحل ذكرى هيروشيما وبيروت تحت القصف، ويحاول الشاعر أن يُعد فنجان قهوة. من ذلك المطبخ نرى المدينة التي يشير إليها القادة على خرائطهم. ففي الشارع الذي يمر عليه إصبع في غرفة العمليات، بابٌ يخرج منه طفل إلى المدرسة، ودرجٌ يصعده جار يحمل الخبز، ونافذةٌ يقف عندها من ينتظر عودة واحد من أهله.

حين يعلن أصحاب القرار أن القصف حقق أهدافه، فلنسألهم عمن عاد إلى بيته، وعمن أمضى الليل ينادي أهله تحت الركام. وقبل أن يأمروا بقصف مدينة أخرى، فليتذكروا طفلة ناظم حكمت. منذ هيروشيما وهي تطرق أبوابنا، ومنذ هيروشيما وهي في السابعة. تطلب منا، نحن الأحياء، أن نعمل من أجل السلام كي يتسنى لأطفالٍ آخرين أن يبلغوا الثامنة.