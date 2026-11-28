«دوري قوي يفرز منتخباً قوياً».. قاعدة لا تقتصر على دوري المحترفين، بل يجب أن تنطبق أيضاً على مسابقات المراحل السنية، باعتبارها المنبع الحقيقي لتكوين اللاعبين وصناعة مستقبل المنتخبات الوطنية. فالمنافسة القوية والمتوازنة هي التي تصقل موهبة اللاعب، وتمنحه الخبرة اللازمة للتطور، وليس مجرد المشاركة في مباريات تفتقر إلى التكافؤ الفني.

وتفرض الإخفاقات المتكررة لمنتخباتنا الوطنية في الفئات العمرية إعادة النظر في منظومة مسابقات المراحل السنية، خصوصاً بعد عدم تأهل منتخبنا تحت 17 سنة إلى نهائيات كأس آسيا، التي استضافتها الإمارات أخيراً، رغم وجوده في مجموعة متواضعة نسبياً، إلى جانب إخفاقات أخرى للمنتخبات العمرية، وغياب المنتخب الإماراتي عن نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة المقامة حالياً في قطر، وهي مؤشرات تستوجب الوقوف أمامها بجدية، بعيداً عن الحلول المؤقتة.

ولعل نظام مسابقات المراحل السنية هذا الموسم، مع مشاركة فرق الأكاديميات الخاصة، كشف جانباً من حجم التحديات، إذ شهدت الجولة الأولى من مسابقة تحت 21 سنة فوز أحد فرق الأندية على فريق من الأكاديميات بنتيجة 32-0، فيما تصدر أحد اللاعبين قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً في جولة واحدة! فضلاً عن النتائج الكبيرة التي شهدتها مسابقات الفئات العمرية من 14 إلى 19 سنة، والعقوبات المالية التي تُفرض على فرق الأكاديميات بسبب الانسحاب أو عدم اكتمال العدد القانوني للاعبين.

وتستدعي هذه المشاهد إعادة النظر في معايير المشاركة، وتصنيف الفرق وفق مستوياتها الفنية، بما يضمن إقامة مباريات متكافئة تحقق الفائدة المرجوة من المسابقات. فالعبرة ليست بكثرة المباريات، بل بجودتها، ولو تطلب الأمر تنظيم المسابقات من أربعة أدوار، لأن التنافس الحقيقي هو الذي يسهم في تطوير اللاعب فنياً وبدنياً.

ويولي اتحاد الكرة اهتماماً بالمنتخبات العمرية، من خلال توفير الأجهزة الفنية وتنظيم المعسكرات، لكن المسؤولية تظل مشتركة بين الاتحاد والأندية.

إذا أردنا منتخبات قوية وقادرة على المنافسة، فعلينا أن نبدأ بإصلاح القاعدة، وتطوير نظام مسابقات المراحل السنية، فالمستقبل لا يُصنع بالنتائج وحدها، بل بجودة المنظومة التي تسبقها.