كبارنا عزنا

كبار المواطنين عبارة بسيطة تحتوي معاني نبيلة تختصر تجارب إنسانية رائدة. نحن - ولله الحمد - تربينا على احترام وتوقير الكبير حتى إن أغلبنا يناديهم (أبوي.. أمي)، فكبارنا الاقتراب منهم اغتنامٌ للحِكمة، والإصغاء إليهم شرفٌ وسعادة، فهم الخير والبركة والذاكرة الطيبة، وهم من كافحوا في الماضي من أجلنا، وهم البوصلة التي حددت طريق تطورنا بين شعوب العالم. احترامهم وتكريمهم حق ورعايتهم هدف وواجب وطني تحرص عليه جميع مؤسسات المجتمع.

كثيراً ما يأخذ مجتمعنا الإماراتي زمام المبادرة في مجالات كثيرة قد تكون في الأعمال التطوعية، وفي المسؤولية المجتمعية، والنواحي الخدمية والإنسانية، ومن أحدث المبادرات «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة؛ للارتقاء بجودة حياتهم وضمان رفاهيتهم، إضافة إلى دعم قيم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي.

خدمات كبار المواطنين ترتقي بشكل مستمر ولها مكان متميز في قائمة اهتمامات القيادة الرشيدة، حيث ظهر ذلك جلياً في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية والصحية، وتفرض توقيرهم واحترامهم وحمايتهم، وتعطيهم الحق في التمتع بخدمات متخصصة وفريدة، تساعدهم على تجاوز التحديات والصعوبات التي تناسب أعمارهم وفق احتياجاتهم من أجل راحتهم والتي تقدمها لهم عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة، تقديراً من الدولة لدورهم وجهودهم التي أسهمت في تحقيق التنمية الشاملة، وردّ الجميل، وتعبيراً عن التقدير لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن والارتقاء به.

توفير الرعاية اللازمة لكبار المواطنين وتعزيز رفاهيتهم أولوية مجتمعية، وعلينا الاستماع لهم والأخذ بخبراتهم من خلال دمجهم في المجتمع ودعم استمرار مشاركتهم كمواطنين نشطين أصحاب خبرة طويلة من أجل تطوير المعرفة لفهم الماضي والاتجاهات السائدة، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية بشكل منتظم، وتنفيذ برامج محكمة التنظيم تستجيب للتحديات التي قد تنجم، والتصدي للتحديات والصعوبات التي تعيق مشاركتهم المجتمعية.

ويبقى كبار المواطنين هم شمعة الدار والنور الذي نستنير به، نسترشد بآرائهم وحِكمِهم وتبقى خدمتنا لهم وفاءً مِنا لِما قدموه لنا من تضحيات فديننا يدعونا للبر بهم والابتعاد عن عقوقهم، وقيادتنا تحثنا على رعايتهم ودعمهم. تحيةً وتقديراً لمن قدَّر قيمةَ الكبار وعزز احترامهم.

*محامٍ، سفير النوايا الحسنة لمؤسسة تحقيق أمنية، ناشط اجتماعي

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