خوارزمية الإجازة الصيفية.. توازن بين الفائدة والمتعة

الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية الهادفة إلى حل مسألة معينة، ابتكرها العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع الميلادي، لكن ما علاقة الخوارزمية بالإجازة الصيفية؟

مع اقتراب إجازة الطلاب، من المُجدي التفكير في كيفية قضائها وترتيب أولوياتها والتخطيط لها.

في عالم مليء بالتكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، كيف يمكننا تحقيق التوازن بين المتعة والفائدة؟ يمكننا اعتبار هذا التخطيط خوارزمية منطقية لترتيب الإجازة الصيفية، وهو دعوة للآباء والأبناء - على حد سواء - إلى الاستفادة من الإجازة بشكل فعال وبنّاء، إضافة إلى الاستمتاع بها، لضمان قضاء إجازة آمنة وممتعة وفعالة ومثمرة.

بالنسبة للأطفال، يُنصح بتحديد الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، والسعي إلى تقليله قدر المستطاع. ويمكن استبدال وقت الأجهزة الإلكترونية والشاشات بالألعاب التعليمية أو البرامج المفيدة، لتعليم وتعزيز مهارات القراءة، والتجارب العلمية بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وفي ما يخص المراهقين، من الضروري العمل على تحقيق توازن فعال بين الوقت الذي يقضونه على الإنترنت، والأنشطة الواقعية.

يجب تشجيعهم على الجمع بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة البدنية الأخرى، مثل الرياضة والقراءة، والهوايات المختلفة، كما يمكنهم استغلال الإجازة لتعلم واكتساب مهارات جديدة، مثل البرمجة، والرسم والتصوير، والتصميم الجرافيكي، أو تحرير الفيديو، فهي دعوة لاكتشاف المواهب واستغلال الوقت لاكتساب مهاراتها.

كما يجب التوعية المستمرة بمخاطر الإنترنت، وطرق حماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيراً يجب على الآباء الإصرار على تعلم مهارات التكنولوجيا الحديثة، ومحو الأمية الرقمية، وأن يكونوا قدوة حسنة في استخدامها.

لا نغفل أن الأطفال يتعلمون من سلوكيات آبائهم، لذا فمن الضروري أن يُظهر الآباء سلوكيات إيجابية ومسؤولة، خصوصاً في ما يتعلق بعالمنا الرقمي الحديث.

وفي الختام يجب تشجيع الأنشطة البديلة التي تجذب الأطفال والمراهقين بعيداً عن الشاشات.

أستاذ مساعد، قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسة، جامعة أبوظبي

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.