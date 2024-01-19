تستقبل الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص الأحداث العالمية سنوياً، ومن أهم الأحداث على الساحة الرياضية العالمية حدث «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، الذي تُقام نسخته الـ18 تحت عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم» وتوزيع جوائز غلوب سوكر الدورة الـ14، اليوم، بحضور ألمع نجوم كرة القدم حول العالم من لاعبين ومدربين وصناع القرار.

مؤتمر دبي الرياضي الدولي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبرعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويولي المجلس أهمية كبرى للدور الذي تلعبه المؤتمرات الدولية في دعم عملية التطوّر المنشودة للرياضة في العالم ودولة الإمارات.

المتحدثون في الجلسة.. المدرب العالمي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحائز أفضل مدرب في العالم 2023، وشعار المؤتمر مرتبط بهذا المدرب ألا وهو الأداء في كرة القدم وهذا المدرب، الذي غير خريطة كرة القدم بالاستمتاع باللعب والاستحواذ طوال فترة المباراة وتطبيق مفهوم «أفضل طريقة للدفاع الهجوم»، ويعتبر أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم، وأيضاً يشاركه الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال في الجلسة، وهذا اللاعب الأسطوري يضع بصمته في أي دوري ويصنع الفارق ويحقق الألقاب الشخصية والجماعية في هذا العمر، والعمر مجرد رقم بالنسبة لكريستيانو.

نتمنّى من مجلس دبي الرياضي عند تقييمه لأندية إمارة دبي المتمثل في «برنامج دبي للتفوق الرياضي»، وضع أعلى درجات نتائج تقييم الأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي، وهو: حضور أكبر عدد من المدربين واللاعبين المحترفين في الفريق الأول بشكل خاص للمؤتمر، وذلك بأن هؤلاء اللاعبين المحترفين هم من يتقلدون مناصب رياضية بعد الاعتزال، وهذه المؤتمرات بمثابة دورة تدريبية لهؤلاء اللاعبين المحترفين لمقابلة صناع القرار وقيادات الاتحادات الدولية والقارية، وأبرز النجوم من لاعبين ومدربين على مستوى العالم، وتحقيق العديد من المكاسب لتطوير منظومة الاحتراف الكروي في الدولة.

للأسف شهدت المؤتمرات السابقة غياباً تاماً للمدربين واللاعبين المحترفين في دورينا، علماً بأن هذه المؤتمرات تصبّ في مصلحة كرة الإمارات.

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