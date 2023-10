استقيت فكرة هذا المقال من صديقي الدكتور أبوبكر جابر، حيث كنا في عشاء عمل، والتقينا أحد أصدقائه، وبعد أن غادر الصديق وصفه د. أبوبكر بأنه إنسان مريح في التعامل، وأنه WYSIWYG وبحكم عملي سابقاً في مجال التكنولوجيا، فأنا أعرف هذا المصطلح، حيث ظهر مصطلح What You See is What You Get في عالم الكمبيوتر، ويعني أن ما تراه هو ما تحصل عليه، حيث تقدم البرمجيات بالفعل ما هو متوقع منها. ولكن يستخدم المصطلح أيضاً لوصف بعض الأشخاص. وفي هذا السياق، فإن الشخص الذي يمكن وصفه بـ«WYSIWYG» هو الشخص الذي يقدم نفسه كما هو تماماً دون ادعاء. يتمتع هؤلاء الأشخاص بالشفافية والصدق في تعاملاتهم، ما يجعل من السهل فهمهم والثقة بهم. فيما يلي بعض خصائص الأشخاص الذين يمكن وصفهم بأنهم WYSIWYG.

الصدق: فهم معروفون بصدقهم، فلا يغلفون الحقيقة أو يحاولون التلاعب بالمواقف لمصلحتهم، ويعبرون عن آرائهم، حتى عندما تتعارض تلك الآراء مع مصالحهم الشخصية. الشفافية: هؤلاء الناس كتب مفتوحة، لا يخفون عواطفهم أو أفكارهم أو نواياهم، عندما تتعامل معهم، لا يتعين عليك أن تتساءل عما يفكرون فيه أو يشعرون به، لأنهم سيخبرونك بشكل مباشر. الاتساق أو النزاهة أفراد WYSIWYG متسقون في سلوكهم، لا يرتدون أقنعة مختلفة لأشخاص أو مواقف مختلفة. الموثوقية: عندما يتعهدون بالتزامات معينة، يمكن الاعتماد عليهم لإنهائها، فهم لا يتهربون من مسؤولياتهم. عدم التلاعب: لن تجد أفراداً من طراز WYSIWYG يلعبون ألعاباً ذهنية، أو يتلاعبون بالآخرين لتحقيق مكاسب شخصية، إنهم يتعاملون مع العلاقات والتفاعلات بإخلاص ونزاهة.

قبول العيوب: يعترفون بأخطائهم وعيوبهم دون محاولة التستر عليها، ولا يتعين عليهم تخمين نواياهم في عالم تنتشر فيه الواجهات وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي والأجندات الخفية. ولا يعني هذا أن هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون باللباقة أو التعاطف، على الرغم من أنهم صادقون ومباشرون، إلا أنهم يدركون أيضاً أهمية مراعاة الآخرين ولطفهم في تفاعلاتهم، فهم يختارون كلماتهم بعناية لتجنب الأذى غير الضروري. أنا شخصياً أعرف ثمانية أشخاص من هذا النوع، وأتمنى أن يكون هناك الكثير. فهل هناك أشخاص من هذا النوع في حياتكم؟

