يعتقد ستيفن بينكر، أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد، أن ChatGPT مثير للإعجاب حقاً، وسيزداد أهمية بمجرد أن «يتوقف عن اختلاق الأشياء» ويصبح أقل عرضة للخطأ. لقد ثارت ضجة كبيرة عندما كشفت شركة OpenAI عن روبوت الدردشة ChatGPT القادر على الإجابة عن الأسئلة بشكل فوري (في الواقع، تأليف الكتابة في أنواع مختلفة) عبر مجموعة من المجالات بطريقة تبعث على الثقة، فباستخدام نوع من الذكاء الاصطناعي يسمى نموذج اللغة الكبير (LLM)، يستطيع ChatGPT التعلم المستمر وتحسين استجاباته. ولكن ما مدى جودة تآليفه؟

قام بينكر بدراسة الروابط بين العقل واللغة والفكر، من بين أمور أخرى، في كتب مثل كتابه الأكثر مبيعاً الحائز جوائز The Language Instinct (غريزة اللغة) ولديه بعض الأفكار الخاصة حول ما إذا كان ينبغي لنا أن نقلق بشأن قدرة ChatGPT على إزاحة البشر ككتّاب ومفكرين.

في حوار خاص معه في «هارفارد غازيت» (14-02-2023) أجاب بينكر عن أسئلة عدة خاصة بهذا الروبوت المتطور ومدى تأثيره على العالم في الوقت الحاضر.

الجريدة: لقد حظي ChatGPT بقدر كبير من الاهتمام، وكان الكثير منه سلبياً. ما هي في نظرك الأسئلة المهمة التي يطرحها هذا الذكاء الاصطناعي؟

بينكر: من المثير للإعجاب كيف يمكن لـChatGPT إنشاء نص نثري معقول، ومتماسك، ومنظم جداً، لكن من دون أي فهم للعالم.. وهذا المظهر من الكفاءة يجعل أخطاءه الفادحة أكثر وضوحاً. إنه ينطق بأحاديث ملفقة تبدو موثوقة، مثل أن الولايات المتحدة كان لديها أربع رئيسات، بما في ذلك لوسي بينز جونسون، 1973-1977.

وهو يرتكب أخطاء أولية في المنطق السليم. عندما سألت ChatGPT، «إذا كانت مس (مابل) على قيد الحياة في الساعة 9 صباحاً و5 مساءً، فهل كانت على قيد الحياة عند الظهر؟» فأجاب الروبوت: «لم يتم تحديد ما إذا كانت مس «مابل» على قيد الحياة عند الظهر. من المعروف أنها على قيد الحياة عند الساعة التاسعة والخامسة، لكن لا توجد معلومات حول كونها على قيد الحياة عند الظهر». لذلك، فهو لا يفهم الحقائق الأساسية للعالم - مثل أن يعيش الأفراد لفترات متواصلة من الوقت وبمجرد أن يموتوا فإنهم يظلون موتى - لأنه لم يصادف مطلقاً أي جزء من النص يوضح هذه الحقيقة.

الجريدة: هل أنت قلق بشأن استخدامه في الفصل الدراسي الخاص بك؟

بينكر: لا يقتصر الأمر على تنزيل أوراق الفصل الدراسي من مواقع الويب. طلبت منا الكلية تذكير الطلاب بأن تعهد الشرف (honor code) يستبعد تقديم أعمال لم يكتبوها. أنا لست ساذجاً. أعلم أن بعض طلاب جامعة هارفارد قد يكونون كاذبين، لكنني لا أعتقد أن هناك الكثير منهم. وأيضاً، على الأقل حتى الآن، من السهل كشف الكثير من مخرجات ChatGPT لأنها تمزج بين الاقتباسات والمراجع غير الموجودة.

الجريدة: نسمع الكثير عن الجوانب السلبية المحتملة. هل نتوقع ازدياداً؟

بينكر: أستطيع أن أرى أن شهادة LLM يمكن أن تكون مفيدة للغاية - طالما أنها تتوقف عن اختلاق الأشياء.

الجريدة: إذن، لن يحل الذكاء العام الاصطناعي محل البشر؟ سنظل في القمة، بشكل أساسي؟ أم أن هذا هو الإطار الخاطئ؟

بينكر: إنه الإطار الخاطئ. لا يوجد مقياس أحادي البعد للذكاء يشمل جميع العقول التي يمكن تصورها.. لا توجد خوارزمية عجيبة ذات علم كلي القدرة: هناك العديد من «الذكاءات» بقدر ما توجد أهداف ومتطلبات.

باحث زائر في جامعة هارفارد

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