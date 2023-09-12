دورينا.. وقيمة اللاعبين الأجانب

■ بعد مرور جولتين من دورينا، والمستوى الجيد رغم حرارة الجو جاء التوقف وتجمع المنتخب الوطني وأيضاً مشاركة المنتخب الأولمبي.

■ مقياس نجاح الدوري يعتمد من وجهة نظري على قيمة اللاعبين الأجانب وتأثيرهم على اللاعبين المواطنين، فهناك أجانب قيمة فنية عالية والبعض منهم وجودهم والعدم واحد، حتى إن هناك لاعبين مواطنين أفضل من بعض الأجانب ومنهم علي مبخوت.

دورينا لم يتراجع، بل الدوريات الأخرى تعمل بشكل سريع وتقدمت بسرعة الصاروخ، لذا علينا عمل كبير لكي نواكب الدوريات الأخرى من حيث المستوى الفني، ورغم العمل الكبير لرابطة المحترفين إلا أن هناك عشوائية في عمل بعض إدارات الأندية.

■ أستغرب من إدارة نادي الإمارات بعد إقالة المدرب المواطن جلبوت، وهنا نتساءل: هل مشكلة الفريق من جلبوت أم اللاعبين الأجانب؟ فعلى إدارة نادي الإمارات أن تعلم أن الفريق لن يذهب بعيداً في الموسم الجاري، ومن هذا المنطلق لا يملك الفريق مقومات البقاء في دوري المحترفين، ومن وجهة نظري فإن التعاقد مع الإسباني المخضرم إنييستا لا يكفي، والفريق يحتاج إلى عمل كبير.

■ صفقة مدوية لنادي الشارقة بالتعاقد مع موسى ماريغا الذي سيشكل إضافة للفريق، وأعتقد أن مشكلة فريق الشارقة تكمن في خط الدفاع، وبحسب المعلومات فإن مدافع فريق الهلال السعودي الكوري في طريقه لنادي الشارقة، وهو صاحب تجربة كبيرة مع زعيم آسيا الهلال خاصة في المشاركات الخارجية.

■ هل موسيماني مدرب فريق الوحدة أقنع جماهير الوحدة؟ وهل موسيماني هو من اختار اللاعبين الأجانب، الكل يعلم أن موسيماني مدرب بطولات، فهل سيحققها مع فريق الوحدة.. أسئلة كثيرة يطرحها المتابع للمشهد الرياضي خصوصاً أن فريق الوحدة عنده كل الإمكانات رغم المستوى المتذبذب في أول جولتين في الدوري.

• تعاقد نادي الإمارات مع الإسباني المخضرم إنييستا لا يكفي.. والفريق يحتاج إلى عمل كبير.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.