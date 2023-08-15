لماذا عقارات دبي؟

لا يختلف اثنان على أن اهتمام المستثمرين الدوليين والأجانب بعقارات دبي دافعه الأساسي هو الأرباح والعائد الاستثماري المرتفع، لكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى عدة تجعل الأجانب يختارون دبي للتملك والسكن والعيش فيها، والعائد الاستثماري المجزي واحد من مجموعة دوافع وأسباب لا يمكن أن يجدها المستثمر الأجنبي في مدن أخرى.

تمتّع دبي باقتصاد نشط ومزدهر لفترات طويلة أحد الأسباب الرئيسة التي تشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في العقارات بالإمارة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المهم بين الشرق والغرب، ما يجعلها مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة بالنسبة لكبريات الشركات العالمية، كما أن تميز دبي ببنية تحتية متطورة وحديثة، يجعلها من المدن الجاذبة للاستثمار في العقارات بشكل خاص.

كما تعد دبي من أهم المدن السياحية في العالم، وأكثر مدن العالم حيوية في حركة السياحة، وهذا عامل آخر لجذب الاستثمار، باعتبار السياحة قطباً مهماً في الترويج والتعريف بسوق العقار، وداعماً مهماً لاستمرارية الطلب على العقارات السكنية والتجارية.

أما الأنظمة والسياسات الحكومية المرنة، إضافة إلى المبادرات النوعية والبنية التشريعية المسهِّلة لإجراءات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية - بما فيها العقارات - فهي نقاط أخرى جاذبة للمستثمرين، علاوة على التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف الجنسيات والعقائد الدينية الذي رسخ مكانة دبي بشكل خاص كأفضل مدينة تتسم بالثقافة المتسامحة والمنفتحة على مختلف الثقافات والجنسيات والمرجعيات الدينية، فكل آمن على دينه وثقافته وتقاليده، ولاخوف عنصري يعتري من يعيش على أرض دبي ودولة الإمارات عموماً، وهذا عامل آخر يجعل دبي هدفاً استثمارياً ناجحاً للمستثمرين، وبيئة معيشية مستدامة ومتميزة للمشترين والمستخدمين النهائيين للوحدات العقارية.

تنوّع العروض والخيارات والمنتج العقاري، إضافة إلى تنوع الأسعار والمساحات والمواقع وخطط الدفع المناسبة لجميع الأذواق والميزانيات، كان لها دور كبير في جعل دبي من المدن الجاذبة للاستثمار العقاري للأجانب. وكذلك الأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي، وانتعاش بيئة الأعمال المبتكرة والريادية، وتوفير دبي خدمات اجتماعية متطورة وعالية الجودة في مجال التعليم والصحة والتجارة والترفيه والضيافة وغيرها، من العوامل الأخرى التي أسهمت في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة.

خلاصة القول حول أسرار اهتمام المستثمرين الدوليين بعقارات دبي، هو أن دبي نجحت في خلق نمط حياة متفرد للأشخاص، وإرساء معالم بيئة جاذبة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً.. بيئة آمنة على الرغم من تعدد الثقافات والجنسيات فيها، وهذا ما يجعلها مصدر اهتمام لكل مستثمر ولكل شخص يرغب في الإقامة فيها.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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